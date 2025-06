Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in Büroräume in der Eisenbahnstraße einzubrechen. Am Donnerstagmorgen entdeckten Mitarbeiter Beschädigungen an der Glasscheibe der Eingangstür und der Tür zu den Büroräumen. Da es den Tätern nicht gelang, die Tür zu öffnen, machten sie sich ohne Beute aus dem Staub. Dennoch entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr, und Donnerstag, 7:30 Uhr. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

