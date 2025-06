POL-PDKL: Sandsteinpfosten umgestoßen

Kaiserslautern (ots) - Auf recht ungewöhnliche Weise hat ein Mann am Donnerstagnachmittag versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen: Er sprang - komplett bekleidet und mit Rucksack - in den Hammerwoog. Der 36-Jährige konnte aber trotzdem gestellt und kontrolliert werden. Jetzt hat er eine Strafanzeige am Hals. Während einer Streifenfahrt waren Polizeibeamte kurz vor 17 Uhr in der Nähe des Blechhammerweihers auf ...

