Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppt 23-Jährigen - Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 4 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Denisstraße in Kaiserslautern einen Autofahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern.

Bereits beim Öffnen des Fahrzeugs stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Fahrer zeigte zudem eine verwaschene Aussprache, lallte und hatte erkennbar Schwierigkeiten, dem Gesprächsverlauf zu folgen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest sowie weitere Tests wurden durch ihn verweigert.

Zusätzlich nahmen die Einsatzkräfte im Fahrzeug Cannabisgeruch wahr. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass der Mann sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss stand.

Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell