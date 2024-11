Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 17:45 Uhr in Meppen in der Herzog-Arenberg-Straße in Höhe der Einmündung zur Ludwigstraße auf dem rechten Fuß- und Radweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Hierbei befuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad den rechten Geh- und Radweg der Herzog-Arenberg-Straße in Fahrtrichtung der Mühlenstraße. Kurz vor der Einmündung zur Ludwigstraße kam ihr ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen. Hierbei kam es zur seitlichen Berührung, sodass die Frau stürzte und sich verletzte. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung der Haselünner Straße fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

