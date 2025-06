Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger bringt Radfahrer zu Fall

Kaiserslautern (ots)

Ein 61-jähriger Mann hat bei der Polizei eine Unfallflucht angezeigt. Er war am Freitagmorgen gegen 6:30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße unterwegs, als eine Fußgängerin seinen Weg querte. Die Frau stieß an das Hinterrad und brachte den Mann damit zu Fall. Er verletzte sich leicht. Am Rad entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Die unbekannte Frau entfernte sich über die Bahnhofstraße. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Fußgängerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |elz

