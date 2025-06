Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei in der Fruchthallstraße

Kaiserslautern (ots)

In der Fruchthallstraße ist es am frühen Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 1:15 Uhr wurde eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 19-Jähriger einem 21-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen hatte. Der 21-Jährige ging dabei zu Boden und konnte sich nicht mehr an die Geschehnisse erinnern. Ein 24-Jähriger, der dazwischen gehen wollte, wurde ebenfalls mit einem Schlag von dem 19-Jährigen getroffen, aber nicht verletzt. Der 21-Jährige wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt, lehnte jedoch einen Transport in ein Krankenhaus ab. Der 19-jährige Mann erhielt einen Platzverweis, dem er nachkam. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Warum es zur Auseinandersetzung kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell