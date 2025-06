Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto immer abschließen

Kaiserslautern (ots)

Dass man sein Auto immer abschließen sollte, musste ein 27-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet "auf die harte Tour" lernen. Unbekannte hatten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an seinem vermutlich unverschlossenen Auto in der Alex-Müller-Straße zu schaffen gemacht. Sie durchsuchten den Wagen und entwendeten Ausweise, Bankkarten und zwei Schlüsselbunde. Vermutlich haben die Diebe die Schlüssel genutzt, um in die Wohnung des 27-Jährigen einzudringen. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass seine Wohnungstür offen stand. Gestohlen wurde hier allerdings nichts. Die Tatzeit liegt zwischen 21:40 Uhr und 7:10 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

