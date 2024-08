POL-SI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Samstagabend (03.08.2024) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in den Brüderweg nach Siegen alarmiert worden. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses war aus noch ungeklärter Ursache gegen 22:45 Uhr ein Feuer entstanden. Die Feuerwehr bekam den Brand zwar schnell unter Kontrolle; die Wohnung ist allerdings derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. ...

