POL-SI: Zwei aktuelle Diebstähle in Wingeshausen beschäftigen die Polizei -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots) - Am gestrigen Montag (16.06.2025) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Geschwindigkeitsmessungen auf der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal durchgeführt. Die Kontrollen fanden im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Eiserfeld und Rinsenau statt. Insgesamt waren 402 Fahrzeuge zu schnell. 274 davon erwartet ein Verwarnungsgeld. 128 waren so ...

