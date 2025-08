PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Von jugendlichem Pärchen ausgeraubt +++ In Dachgeschosswohnung eingebrochen

Hofheim (ots)

1. Von jugendlichem Pärchen ausgeraubt,

Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Donnerstag, 31.07.2025, 21:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde eine Gruppe Jugendlicher in Schwalbach von einem Pärchen ausgeraubt und dabei auch mit Pfefferspray besprüht. Den Angaben der Jungen nach, seien sie gegen 21:30 Uhr auf einem Feldweg unterhalb eines Schellrestaurants in der Straße "Am Kronberger Hang" auf ein Pärchen getroffen. Diese hätten ein Pfefferspray gezückt, einen Rucksack der Jugendlichen durchsucht und Bargeld an sich genommen. Mit einem dabei aufgefundenen Messer, habe der männliche Täter die Gruppe ebenfalls bedroht. Hieraufhin sei es zu einem kurzen Gerangel gekommen, in dessen Folge er mit Pfefferspray gesprüht habe und mit seiner Begleiterin geflüchtet sei. Einer der Jugendlichen kam zur Behandlung seiner Augen in ein Krankenhaus, ein weiterer wurde aufgrund einer Schnittverletzung an der Hand kurzzeitig behandelt.

Die beiden Unbekannten sollen etwa 1,70 m groß und 16 Jahre alt gewesen sein, wobei die Täterin etwas kleiner gewesen sei. Das Mädchen hatte lange braune Haare und trug einen grauen Pullover. Der Junge hatte dunkle, kurze Haare und einen dunklen Bart. Er trug eine Kappe, einen hellblauen Pullover, zerrissene Jeans und führte eine Umhängetasche mit sich. Er habe ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. In Dachgeschosswohnung eingebrochen,

Kriftel, Bahnhofstraße, Donnerstag, 31.07.2025, 05:00 Uhr bis 09:45 Uhr

(fh)In Kriftel sind Einbrecher am Donnerstagmorgen in eine Dachgeschosswohnung eingedrungen. Im Zeitfenster von 05:00 Uhr bis 09:45 Uhr gelangten die Täter unbemerkt in das Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße und suchten die Dachgeschosswohnung auf. Dort hebelten sie die Wohnungstür auf und betraten die Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts gestohlen.

Hinweise in der Sache erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0.

