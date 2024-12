Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Neuer Vorstand der Stiftung Klima- und Umweltschutz stellt sich vor

Schwerin (ots)

Die Landesregierung hat heute den neuen Vorstand der "Stiftung Klima- und Umweltschutz MV" vorgestellt: Ehrenamtlicher Vorsitzender der Stiftung wird Rechtsanwalt und Steuerberater Dr Christoph Morgen. Zum Vorstand wird ebenfalls Detlef Kurreck, ehemaliger Präsident des Bauernverbandes MV, gehören. Die entsprechenden Bestellungsurkunden hat Innenminister Christian Pegel heute überreicht. Beide werden für die aktuelle Amtsperiode, die noch bis zum 7. Januar 2025 dauert, und für die folgende Amtszeit bestellt. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich.

Christian Pegel, Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung MV: "Ich bin den drei Mitgliedern des Gründungsvorstandes für ihr großes Engagement in der Aufbauphase und den ersten vier Jahren sehr dankbar. Die Landesregierung wird die vom Landtag infolge einer Gutachtenempfehlung angestrebte Überführung in die Zivilgesellschaft mit dem nächsten Vorstand um- und fortsetzen. Ich bin sehr dankbar, dass der monatelange Prozess erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Ich freue mich deshalb, dass mit einem sehr versierten Juristen, Rechtsanwalt und Steuerberater wichtiges juristisches Know-How gepaart mit Erfahrungen in verschiedenen Ehrenämtern für gemeinnützige Organisationen den künftigen Stiftungsvorstand verstärken wird und außerdem ein im Land tief verankerter Ehrenamtler aus dem Themenfeld Agrar und Natur ein wichtiges und für Mecklenburg-Vorpommern zentrales Klimaschutzthema künftig prominent im Vorstand vertreten wird."

Der neue Vorsitzende und sein Stellvertreter werden ihre Arbeit mit sofortiger Wirkung aufnehmen, da der Vorstand um den früheren EU-, Bundestags- und Landtagsabgeordnete Werner Kuhn und die Unternehmerin Katja Enderlein vorzeitig ihre Tätigkeiten aus persönlichen Gründen beendet haben.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell