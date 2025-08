PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche +++ Einbruch in einen Supermarkt +++ Kontrollen bringen Verstöße zu Tage

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche, Liederbach-Oberliederbach, In den Eichen, Dienstag, 05.08.2025, 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(Lr) Am Dienstag, dem 05.08.2025, kam es tagsüber zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 09:30 Uhr und 18:00 Uhr unbefugt Zutritt in das Haus, indem sie gewaltsam die Terrassentür aufhebelten und diese dabei beschädigten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume. Hierbei wurden diverse Schmuckgegenstände und Bargeld entwendet. Bei dem gewaltsamen Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei aus dem Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in einen Supermarkt,

Hattersheim am Main, An der Taunuseisenbahn, Mittwoch, 06.08.2025, 00:58 Uhr

(Lr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es kurz nach Mitternacht zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Hattersheim am Main. Der unbekannte Täter verschaffte sich an einem Fenster des Gebäudes in der Straße "An der Taunuseisenbahn" gewaltsam Zutritt. Daraufhin entwendete der Einbrecher Alkoholika und Zigaretten im Wert von etwa 800 Euro.

Der männliche Täter wurde bei seinem unbefugten Eindringen in den Supermarkt gefilmt. Er ist etwa 16 Jahre alt, 165cm groß und schlank. Er trug einen grauen Nike Trainingsanzug mit schwarzen Sneakern und eine dunkle Kappe. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Wert von circa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei aus dem Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

3. In zwei Fällen die Weiterfahrt untersagt, Hattersheim-Okriftel, Parkplatz Mainstraße, Dienstag, 05.08.2025, 18:00 Uhr

(jg)In gleich zwei Fällen wurde am Dienstagabend in Hattersheim-Okriftel die Weiterfahrt von Autofahrern aufgrund des Einflusses von berauschenden Mitteln untersagt. Gegen 18:00 Uhr fuhr zunächst ein weißer VW Kombi in eine polizeiliche Kontrollstelle auf dem Parkplatz an der Mainstraße. Der 51-jährige Fahrer wurde durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten einem Drogentest unterzogen, bei welchem dieser positiv auf Kokain reagierte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er für eine Blutentnahme sowie die Anzeigenaufnahme zur Polizeistation Hofheim gebracht. Darüber hinaus fuhr in die selbige Kontrollstelle ein grauer Mercedes Vito, dessen 33-jähriger Fahrer positiv auf THC getestet wurde. Auch gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt.

4. Polizei stoppt mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss, Sulzbach, Landesstraße 3266, Dienstag, 05.08.2025, 22:45 Uhr bis 23:30 Uhr

(cm)Am Dienstagabend führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle auf der L 3266 in Richtung Sulzbach durch. Zunächst wurde gegen 22:45 Uhr ein 28-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis in seinem Fahrzeug angehalten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen 23:30 Uhr stoppten die Polizeibeamte einen 41-jährigen Fahrer aus Darmstadt. Auch er wies körperliche Anzeichen für ein Fahren unter Drogeneinfluss auf und wurde ebenfalls einer Blutentnahme unterzogen. Beide Fahrer werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworte müssen.

