POL-PDLD: Glaswurf verursacht Platzwunde an der Stirn

Landau (ots)

Sicherlich anders vorgestellt hatten sich vier Freundinnen den Besuch des Festes "Landauer Sommer" am Samstagabend (11.07.2025), als sie gegen 22:55 Uhr von der Kronstraße in Richtung Königstraße liefen. An einer Bühne in der Bachgasse stellte sich ihnen eine Frau aus unbekannten Gründen provokant in den Weg, woraufhin es zu einem kurzen Wortgefecht kam. Anschließend wurde der Gruppe ein Trinkglas nachgeworfen, das eine 20-jährige Frau im Gesicht traf. Sie stürzte mit einer stark blutenden Platzwunde an der Stirn zu Boden und musste sich in ein Krankenhaus begeben.

Dank des beherzten Eingreifens mehrerer Festbesucher konnte die Angreiferin von weiteren Übergriffen abgehalten werden. Sie flüchtete unerkannt vor Eintreffen der Polizeikräfte und wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

weiblich, 20-30 Jahre alt, 1,75m groß, dunkelbraunes Haar, ärmelloses Oberteil in schwarz, große Brille, auffällige Tattoos am Arm

Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

