Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen in der Polizeidirektion Landau

Ilbesheim/Kandel (ots)

Am Donnerstagvormittag (10.07.2025) wurde im Zeitraum 10:30 - 11:45 Uhr durch Beamte der Polizeidirektion Landau an der L509 bei Ilbesheim in Höhe des Deutschen Weintors eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In Fahrtrichtung Landau wurden acht Fahrzeugführer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 95 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Eine weitere Laserkontrollstelle wurde zwischen 12:50 - 13:50 Uhr an der L549 zwischen Kandel und Rheinzabern eingerichtet. Bei erlaubten 50 km/h mussten in Fahrtrichtung Rheinzabern fünf Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsverstößen beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne war hier 21 km/h zu schnell.

Zudem wurden an beiden Kontrollstellen insgesamt 16 Mängelberichte ausgestellt, da entweder erforderliche Dokumente (wie z.B. Führerschein oder Fahrzeugschein) nicht mitgeführt wurden oder Mängel an den Fahrzeugen festgestellt wurden, die innerhalb einer gesetzten Frist beseitigt werden müssen.

