POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle Wellbachtal

Die Polizei Annweiler führte in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr auf der B48 im Wellbachtal eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In diesem Bereich gilt Tempo 70 und Überholverbot. Von 108 gemessenen Fahrzeugen waren 20 zu schnell unterwegs, davon fünf Motorräder. Spizenreiter war ein Motorrad mit 103 km/h. Außerdem überholten acht Fahrzeuge, davon sieben Motorräder vor den Augen der Beamten. Die Betroffenen mussten Bußgelder begleichen beziehungsweise erwarten Ordnungswidrigkeitenanzeigen für Geschwindigkeiten über 90km/h oder Überholvorgänge. Es werden in den nächsten Wochen weitere Verkehrskontrollen im Wellbachtal durchgeführt.

