Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

L516/Walsheim (ots)

An der Einmündung von Walsheim zur L516 (Landstraße zwischen Landau und Edesheim) kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 78-jähriger PKW-Fahrer wollte von Walsheim kommend nach links in Richtung Edesheim abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Motorradfahrer. Aufgrund von Schmerzen im Rückenbereich wurde er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da zudem Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Straßenmeisterei zwecks Reinigung der Fahrbahn verständigt. Die L516 musste für die Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

