POL-PDLD: Vandalismus an Bahnhaltestelle

Ilbesheim/Kandel (ots) - Am Donnerstagvormittag (10.07.2025) wurde im Zeitraum 10:30 - 11:45 Uhr durch Beamte der Polizeidirektion Landau an der L509 bei Ilbesheim in Höhe des Deutschen Weintors eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In Fahrtrichtung Landau wurden acht Fahrzeugführer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ...

