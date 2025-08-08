PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus

Hofheim (ots)

1. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Bad Soden am Taunus, Salinenstraße, 02.08.2025, 19:30 Uhr bis 07.08.2025, 13:30 Uhr

(pl)Zwischen Samstagabend und Donnerstagmittag wurde ein Einfamilienhaus in der Salinenstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten ein Fenster des Hauses auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuckstücke sowie Uhren. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell