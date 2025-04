Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände

Supermarkteinbruch

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter setzten gestern, 19.10 Uhr, einen Müllcontainer an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Brand. Der Container brannte aus. Zudem brannte auch heute früh, 01.35 Uhr, ein Altpapiercontainer an der Parkstraße. Auch dahinter befindliche Bäusche und Bäume fingen Feuer. Die Feuerwehr führte in beiden Fällen Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen über ein Fenster in einen Supermarkt an der Glatzer Straße ein. Offenbar machten sie keine Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell