Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugen gesucht

Neuhofen (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.08.2025) gegen 16:45 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrer an der Kreuzung Ludwigshafener Straße/L534 einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Pflichten als Verursacher nachzukommen. Der unbekannte Fahrer beschädigte beim Zurücksetzen das Fahrzeug eines 67-Jährigen, als er einem abbiegendem Fahrzeug nach hinten ausweichen wollte. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR. Bei dem Fahrzeug des unbekannten Fahrers handelte es sich um hell-beigen Klein-SUV. Wer den Unfall beobachtet hat oder sonst Hinweise zu dem Fahrer geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei in Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen. Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

