POL-PDNW: Nachtrag zum Lkw-Brand vom 03.07.2025

Kirchheim (ots) - Am Freitag, den 04.07.2025, kam es um 14:28 Uhr in Kirchheim an der Kreuzung Kleinkarlbacher Straße, Weinstraße, Bissersheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 34-jährige Autofahrerin befuhr die Kleinkarlbacher Straße in Fahrtrichtung der Kreuzung. An der Kreuzung übersah die wartepflichtige Autofahrerin den bevorrechtigten 28-jährigen Motorradfahrer, der ...

