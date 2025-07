Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Informationsstand der Polizei Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 08.07.2025, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr, bietet die Polizei Neustadt/W. einen Informationsstand in der Fußgängerzone an der Stiftskirche an. In Zusammenarbeit mit Präventionsfachkräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz können Bürgerinnen und Bürger Fragen zu vorbeugenden Maßnahmen in Bezug auf Sicherheit im Straßenverkehr, Taschendiebstahl und weiteren interessanten Themen stellen.

