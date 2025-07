Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lindenberg (ots)

Am 03.07.2025 gegen 18:00 Uhr kam es an der Einmündung B39/K16 bei Lindenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein Pkw-Fahrer wollte von der B39 aus Richtung Lambrecht kommend nach links in die K16 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für ca. 20 Minuten musste der Verkehr durch die Polizeibeamten geregelt werden.

