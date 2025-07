POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Möglicher Verkehrsunfall mit BMW auf der B9 Richtung Speyer, Höhe Anschlussstelle Rehhütte/Waldsee. Zeugen gesucht!

BAD DÜRKHEIM (ots) - In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Waldbrand am Waldrand kurz vor Höningen gemeldet. Die Mitteilung ging um 00:35 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein. Demnach war am Waldrand ein Brand entstanden. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte war das Feuer bereits durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Etwa 20 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen waren bereits vor Ort. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein einzelner Baumstamm in Brand ...

mehr