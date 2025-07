POL-PDNW: (Höningen) - Waldbrand

BAD DÜRKHEIM (ots) - Ein 32-Jähriger wurde am 02.07.2025 in Bad Dürkheim ohne gültigen Versicherungsschutz auf seinem E-Scooter kontrolliert. Der Mann befuhr mit seinem E-Scooter die Philipp-Fauth-Straße, aus Richtung Mannheimer Straße kommend, in Fahrtrichtung Weinstraße Süd. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten ein blaues Versicherungskennzeichen am Fahrzeug fest. Eine Überprüfung des ...

mehr