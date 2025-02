Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Abbiegeunfall auf glatter Fahrbahn: Drei Personen verletzt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (26.2.) ist es an der Kreuzung Villestraße und Hochstadenstraße in Neuss-Hoisten zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 56-jährige Neusserin gegen 6 Uhr von der Hochstadenstraße kommend nach rechts in die Villestraße abbiegen. Der Verkehr ist an der Kreuzung durch ein Stopp-Schild geregelt. Beim Weiterfahren übersah die Neusserin jedoch den Wagen eines aus Fahrtrichtung Norf kommenden 33-Jährigen und gewährt diesem keine Vorfahrt. Der Neusser konnte auf der regennassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin der 56-Jährigen wurden dabei leicht verletzt.

Sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Pkw waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Außerdem rät die Polizei zur Vorsicht: Ein großer Anteil der Verkehrsunfälle ereignet sich beim Abbiegen. Gerade an Kreuzungen, die durch Verkehrszeichen statt Ampeln geregelt werden, sollte besondere Umsicht an den Tag gelegt werden. Lassen Sie im Zweifelsfall ein Fahrzeug mehr durch, anstatt ein Risiko einzugehen. Zudem sollten alle Verkehrsteilnehmer gerade bei schlechter Sicht sowie nassen oder glatten Straßen ihre Fahrweise an die Gegebenheiten anpassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell