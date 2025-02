Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher flüchten in unbekannte Richtung

Jüchen (ots)

Am Dienstag (25.02.) hielt sich die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Tanneneck" im Obergeschoss ihres Hauses auf. Gegen 22:25 Uhr vernahm sie ein Geräusch aus dem Erdgeschoss. Als sie nachschaute, konnte sie eine eingeschlagene Fensterscheibe feststellen. Nach ersten Ermittlungen stachen die Tatverdächtigen mit einer Eisenstange in das Fenster, um in das Haus zu gelangen. Als die Unbekannten von der Dame gestört wurden, flüchteten sie über den Garten in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Hinweise werden unter der 02131 3000 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell