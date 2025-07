Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Brand - Ampelanlage und Fahrbahndecke beschädigt

Bad Dürkheim (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:15 Uhr, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Mannheimer Straße / B271 aufmerksam. Vor Ort konnte ein PKW festgestellt werden, der auf Höhe der Fußgängerampel in Vollbrand stand. Der 20-jährige Fahrer des Fahrzeugs, der sich allein im Wagen befand, hatte dieses bereits selbstständig verlassen. Das erst 10 Monate alte Fahrzeug (Diesel) geriet nach bisherigen Erkenntnissen während der Fahrt aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und brannte vollständig aus. Durch die teils meterhohen Flammen wurden sowohl die dortige Ampelanlage als auch der Asphalt aufgrund der Hitzeentwicklung erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen und geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses jedoch kurze Zeit später wieder verlassen. Der PKW wurde abgeschleppt. Seitens der Stadt Bad Dürkheim wurden umgehend erste Reparaturmaßnahmen an der Fahrbahn eingeleitet und eine Behelfsampel installiert, um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder befahrbar.

