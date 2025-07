Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 01.07.2025, gg. 23:00 Uhr wurde die Polizei Neustadt durch Verkehrsteilnehmer informiert, dass in der Louis-Escande-Straße ein Fahrzeug augenscheinlich in Schlangenlinien geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellten das Streifenteam starken Atemalkoholgeruch und unsichere Fortbewegung bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

