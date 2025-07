Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - LKW verliert Zement auf der A61

A61, Richtung Speyer, Gem. Frankenthal (ots)

Ein Lastkraftwagen hat am Montagnachmittag gegen 15:50 Uhr, auf der A61 in Fahrtrichtung Speyer im Bereich Lambsheim Zement verloren und dadurch für ein Verkehrschaos gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte aufgrund eines Reifenplatzers der Anhänger des Lastkraftwagens beschädigt worden sein. Hierdurch verteilte sich ein Teil der Ladung (pulverförmig) über mehrere Fahrspuren. Eine umgehende Reinigung war daher dringend erforderlich. Die Autobahnmeisterei Ruchheim rückte mit schwerem Gerät an und war bis in die Abendstunden (21:00 Uhr) mit der aufwendigen Reinigung der Fahrbahn beschäftigt. Die Sperrung führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr, insbesondere im Bereich des Autobahnkreuzes Frankenthal. Der Verkehr konnte nach kurzzeitiger Vollsperrung über den linken Fahrsteifen abgeleitet werden.

