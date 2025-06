Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit zwei Gläsern Wein

Gerolsheim (ots)

Eine 36-jährige Frau aus Dirmstein verursachte am 29.06.2025 um 19:30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Hintergasse. Anschließend entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Polizei das Kennzeichen und eine Personenbeschreibung der Fahrerin ermitteln. Daraufhin konnte die Fahrerin samt Fahrzeug an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Frau Alkoholgeruch wahrnehmen, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Die Fahrerin gab an, lediglich zwei Gläser Wein getrunken zu haben, der Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 2,29 Promille. Die Fahrzeugschlüssel ihres PKWs wurden sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Es kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Unfallverursacherin überprüfen.

