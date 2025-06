Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht

Ebertsheim (ots)

Zwischen dem 28.06.25 um 21:00 Uhr und dem 29.06.25 um 09:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße In den Apfelgärten. Ein bislang unbekannter PKW hatte augenscheinlich auf der Straße rangiert und nutze dazu eine private Einfahrt. Bei dem Rangiermanöver wurde ein geparkter schwarzer Skoda, welcher in der Einfahrt parkte, beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell