POL-PDNW: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Polizeiautobahnstation Ruchheim (ots)

Am Sonntag, den 29.06.2025, kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB61, in Fahrtrichtung Koblenz, zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und Worms. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 72-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg mit seinem Opel Crossland nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Der Fahrer und die 78-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt. Auf Grund dessen mussten die Personen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr. Die rechte Fahrspur der Richtungsfahrbahn Norden war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für circa 1 Stunde gesperrt.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer: 06237/933-0 zu melden.

