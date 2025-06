POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 28.06.2025 zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr entwendeten Unbekannte in der Friedrich-Ebert-Straße ein dort abgestelltes rot/schwarzes Damentrekkingrad der Marke Cube. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/W. Sebastian Katzenberger Telefon: 06321 854-0 ...

