Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gas mit Bremse verwechselt und Verkehrsunfall verursacht

Dirmstein (ots)

Ein 90-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis verursachte am Freitagvormittag des 27.06.2025 einen Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in Dirmstein. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer eines Mercedes beim Anfahren das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Infolgedessen fuhr er gegen eine auf dem Parkplatz befindliche Mauer. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags des Mercedes aus. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 5.000EUR geschätzt. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung durch den Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell