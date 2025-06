Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung durch Messer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.06.2025 gegen 02:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Exterstraße. Im Rahmen der Handgreiflichkeiten erlitt ein 35-jähriger Mann einen Messerstich in den Oberarm. Die dreiköpfige Personengruppe um den Täter flüchtet daraufhin in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Trotz sofortiger Fahndung mit starken Kräften konnte die Personengruppe nicht gestellt werden. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Weitere Geschädigte sind bisher nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell