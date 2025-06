POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 26.06.2025 gegen 10:00 Uhr wurden 3 Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B 37 in Höhe der Mülldeponie in Bad Dürkheim verletzt. Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem VW Caddy die B37 aus Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Etwa auf Höhe der Mülldeponie wollte sie nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Hierzu reduzierte sie ...

