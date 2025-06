Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Goldkette geraubt + Mann will Container anzünden + Einbrüche + 10.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Gießen (ots)

Gießen: Goldkette geraubt - Zeugensuche

Eine 54-Jährige ging ihren Angaben zufolge auf der Eichgärtenallee spazieren, als sie aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Die Beifahrerin des Autos, das in Höhe der Hausnummer 16 neben ihr hielt, habe der Frau signalisiert, dass sie an das Auto herankomme solle. Als die Frau zur Beifahrerin ging, riss diese ihr die Goldkette vom Hals. Zudem packte sie die 54-Jähre am Handgelenk und hielt sie fest, vermutlich, um weiteren, am Arm getragenen Schmuck zu rauben. Das Opfer konnte sich losreißen und wegrennen. Die Frau wurde nicht verletzt. Sie konnte die Beifahrerin als etwa 50 Jahre alt beschreiben mit dunklerem Hautteint. Die Täterin trug den Angaben zufolge eins schwarzen Kopftuches und habe ein "arabisches Äußeres". Der männliche Fahrer wurde als etwa 30-40 Jahre alt und mit ebenfalls dunklerem Hautteint beschrieben. Bei dem Auto der Täter soll es sich um ein schwarzes, kleineres Auto handeln. Der Raub ereignete sich am Donnerstag (5.6.) gegen 18.45 Uhr. Vermutlich hat ein bislang unbekannter Zeuge den Vorfall mitbekommen, der bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug und den Insassen geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten insbesondere den bislang unbekannten Fußgänger, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555. Zu wenden

Grünberg: Mann will Container anzünden

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes informierte am frühen Sonntag (8.6.) gegen 2.30 Uhr die Polizei darüber, dass ein Unbekannter versucht habe, einen Container auf dem Gelände einer Firma im Laubacher Weg anzuzünden. Zu einem Brand kam es nicht, das Feuer erlosch nach wenigen Minuten von selbst. Ein Schaden entstand nicht. Im Rahmen der Fahndung trafen die Einsatzkräfte im Nahbereich einen 18-Jährigen an. Der Mann wird verdächtigt, für das Feuer verantwortlich zu sein. Er musste mit zur Dienststelle, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Falls Zeugen die Tat beobachtet haben, melden sie dies bitte der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Laubach: Einbrecher in Netto-Markt

In Wetterfeld zerstörte ein Unbekannter die Scheibe des Netto-Marktes in der Philipp-Reis-Straße. Der Einbrecher erlangte so Zutritt zum Verkaufsraum und erbeutete dort Tabakwaren. Anschließend flüchtete er noch vor Eintreffen der Polizei. Der Kriminelle schlug am Sonntag (8.6.) um 2.08 Uhr zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Schule

In eine Schule in der Carl-Franz-Straße drang ein Einbrecher zwischen Freitag (6.6.) und heute Morgen ein. Er hebelte Türen auf und gelangte in das Schulgebäude. Der Kriminelle betrat mehrere Räume und flüchtete anschließend. Es ist noch unklar, was er bei dem Einbruch erbeutete. Er verursachte an den Türen einen Schaden von 1.500 Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: 10.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Einen Skoda beschädigte ein Unbekannter am Samstag (7.6.) in Klein-Linden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge krachte der Verursacher zwischen 1 Uhr und 7 Uhr in den geparkten Octavia. Vermutlich fuhr der Flüchtige die Frankfurter Straße aus Richtung Linden in Richtung Gießen entlang, kam in Höhe der Hausnummer 271 aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen parkenden Skoda. Dabei wurde das gesamte Heck des geparkten Autos erheblich beschädigt. Statt sich um den Schaden von etwa 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon.

Die Ermittler hoffen, dass jemand den lauten Knall mitbekommen und ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell