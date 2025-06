Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Wohnung + Motorradfahrer verursacht Unfall beim Überholen

Gießen (ots)

Lich: Einbruch in Wohnung

Gestern zwischen 7.45 Uhr und 12.20 Uhr drang ein Krimineller in eine Wohnung im Lilienweg ein. Der Einbrecher gelangte in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und brach dort gewaltsam die Wohnungstür im Obergeschoss auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er nichts mit, gegebenenfalls wurde er bei seiner Tat gestört. An der Wohnungstür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Fernwald/B457: Motorradfahrer verursacht Unfall beim Überholen

Am Montag (26.5.) ereignete sich eine Unfallflucht, für die ein Motorradfahrer verantwortlich sein soll. Zeugenangaben zufolge musste ein LKW, der auf der Bundesstraße 457 zwischen Steinbach und Gießen fuhr, ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Der LKW fuhr in die Leitplanke und wurde dabei beschädigt. Die schwarz gekleidete Person auf dem grünen Motorrad habe den LKW zuvor trotz durchgezogener Linie und entgegenkommenden Fahrzeugen überholt. Das Motorrad sei ohne anzuhalten weiter in Richtung Gießen gefahren.

Der Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, ereignete sich um 13.52 Uhr. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer wurde durch die Fahrweise des Motorrads gefährdet? Wer kann Hinweise zur Identität der Person auf dem Motorrad und zum Kennzeichen des Zweirads geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell