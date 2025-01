Feuerwehr Minden

FW Minden: Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem PKW

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Gegen 7:40 Uhr wurde die Feuerwehr Minden zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Besonders war hierbei, dass die Meldung in der Kreisleitstelle nicht durch einen Anruf einging, sondern vielmehr durch einen eCall gemeldet wurde. Beim eCall handelt es sich um ein automatisiertes System, welches einen Unfall des Fahrzeuges erkennt und selbstständig der zuständigen Leitstelle meldet. Hierdurch kann schnell Hilfe entsandt werden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, ein PKW und ein Schulbus miteinander kollidiert waren. Von den 54 Kindern im Bus sind sechs leicht verletzt worden. Die Fahrerin des PKW sowie der Busfahrer sind ebenfalls nur leicht verletzt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Minden sicherte die Unfallstelle sowie die beteiligten Fahrzeuge ab. Unter anderem mussten hier austretende Betriebsmittel der Fahrzeuge aufgefangen sowie ein nicht mehr standsicherer Baum gefällt werden. Durch den Rettungsdienst sowie den Kräften der Berufsfeuerwehr erfolgte unmittelbar eine Verorgung der verletzen Personen. Hierfür wurde durch die Kreisleitstelle das Stichwort Massenanfall von Verletzen ausgelöst, wodurch in diesem Fall bis zu sechs Rettungswagen, ein Notarzt, ein leitender Notarzt sowie ein organisatorischer Leiter Rettunsgdienst entsendet wurden. Alle nicht verletzten Kinder wurden in einem kurzfristig zur Verfügung gestelltem Linienbus untergebracht und durch den Rettungsdienst gesichtet. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten. Die Kinder konnten im Ersatzbus ihre Fahrt zur Schule fortsetzen und wurden dort durch die Schule in Empfang genommen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde das Umweltamt des Kreises Minden-Lübbecke zur Veranlassung weiterer Maßnahmen hinzugezogen.

Von der Feuerwehr Minden waren die Berufsfeuerwehr, die Einheiten Bölhorst-Häverstädt sowie Dützen im Einsatz. Kräfte des Rettungsdienstes wurden aus dem gesamten Kreisgebiet alarmiert. So waren Rettungswagen aus Minden, Hille, Porta Westfalica und Bad Oeynhausen an der Einsatzstelle tätig. Darüber hinaus war ein Notarzt der Stadt Minden, der Leitende Notarzt sowie der organisatorische Leiter Rettunsgdienst des Kreises Minden-Lübbecke vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell