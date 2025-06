POL-GI: Gießen: Kontrollmaßnahmen "Sicheres Gießen" - mehrere Messer in Bussen sichergestellt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Kontrollmaßnahmen "Sicheres Gießen" - mehrere Messer in Bussen sichergestellt

Bußgelder bis zu 10.000 Euro drohen Personen, die Messer im öffentlichen Personennahverkehr mitführen. Dies nahmen sich Beamte der Gießener Kontrollgruppe am Freitag (30.5.) zum Anlass, im Rahmen der Aktion "Sichere Innenstädte" Kontrollen im ÖPNV durchzuführen. Unterstützt wurden die Beamten, die teils zivil, teils uniformiert auftraten, von Kollegen des Hessischen Präsidiums Einsatz (Bereitschaftspolizei Lich). Ebenso war ein Drogenspürhund zur Unterstützung vor Ort eingesetzt. Den Schwerpunkt setzten die Einsatzkräfte auf den Marktplatz.

Weitere Unterstützung erhielt die Polizei von den Gießener Stadtwerken, die ihre Räumlichkeiten am Marktplatz zur Verfügung stellten. So konnten die Beamten Personen direkt vor Ort durchsuchen. Ein Transport zu Polizeidienststellen konnte dadurch vermieden werden, Personen, die keine verbotenen Gegenstände mit sich führten, sofort wieder vor Ort entlassen werden.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte insgesamt bei vier Personen in Bussen Messer, darunter zwei Einhandmesser, sicher (siehe Collage). Auf die Kontrollierten kommen nun Bußgeldverfahren zu. Darüber hinaus vollstreckten die Beamten noch einen Haftbefehl gegen einen Mann, der wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gesucht war. Er musste mit zur Dienststelle, letztlich konnte er mit der Zahlung von ausstehenden 1.800 Euro seine Verhaftung abwenden. Sie klärten im Rahmen der Kontrollen mehrere Aufenthaltsermittlungen und nahmen eine Anzeige wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch in einem Supermarkt am Marktplatz auf. Auch einen E-Roller, der ohne Kennzeichen gefahren wurde, zogen die Beamten aus dem Verkehr. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet, da das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert war. Bei insgesamt drei Personen fanden die Kontrollierenden illegale Vapes auf, die nicht versteuert waren. Sie leiteten jeweils Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei ein.

Bereits Mitte Mai hatte die Kontrollgruppe, ebenfalls durch die Bereitschaftspolizei unterstützt, bei ähnlichen Kontrollen sechs Messer bei Fahrgästen in Stadtbussen aufgefunden, sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Weitere, ähnliche Aktionen befinden sich bereits in Planung.

