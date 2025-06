Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Jugendliche beschädigen Tisch und Mülleimer + Einbrüche

Pohlheim: Jugendliche beschädigen Tisch und Mülleimer - Zeugen gesucht

Eine Zeugin sprach am Dienstagabend (27.5.) fünf Jugendliche an, die auf einem Spielplatz grillten. Gegen 21.35 Uhr wies die Frau auf die damit einhergehende Gefahr hin, die Jugendlichen gingen nicht auf das Gespräch ein und zeigten sich uneinsichtig. In der Folge beschädigten sie durch einen Einweggrill nicht nur einen Tisch, ebenfalls geriet eine Mülltonne auf dem Spielplatz im Mittelweg in Brand. Das Feuer musste gelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Jugendlichen sollen etwa 15-16 Jahre alt gewesen sein, eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wer hat die Jugendlichen auf dem Spielplatz in Garbenteich gesehen? Wer kann Angaben zu deren Identität machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Laubach: Einbrecher verletzt sich

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Hain kam es am Samstag (31.5.) zu einem Einbruchsversuch. Ein Unbekannter hebelte zunächst die Hauseingangstür auf und machte sich in der Folge an einer Wohnungstür zu schaffen. Er schlug Glaselemente der Tür ein und verletzte sich dabei. In die Wohnung gelangte der Kriminelle nicht. Er ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Einbrecher schlug zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr zu. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Heuchelheim: Schmuck und Bargeld aus Wohnung geklaut

Bei einem Wohnungseinbruch in der Wilhelmstraße erbeutete ein Krimineller Bargeld und Schmuck. Der Unbekannte kletterte auf eine Dachterrasse des Mehrfamilienhauses. Dort brach er eine Terrassentür auf und gelangte in die Wohnung. Mit seiner Beute entkam er unbemerkt. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag (31.5.), 21 Uhr und Mitternacht am Sonntag.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

