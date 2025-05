Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Polizeidirektion unter neuer (alter) Führung

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Nach neun Monaten hat Florian Steinkopf die Polizeidirektion Gießen wieder verlassen und Yvonne Kresse kehrt an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Die 51-jährige kennt die Direktion und die Stadt Gießen bereits aus den Jahren 2022 und 2023. Nach der Leitung einer technischen Abteilung und Verwendungen im Hessischen Ministerium wurde sie zum 1.4.2025 wieder in Gießen begrüßt: "Ich habe mich hier immer wohlgefühlt und freue mich auf die Rückkehr. Auch insbesondere die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis sowie der Stadt Gießen und dem dortigen Ordnungsamt ist mir in positiver Erinnerung geblieben", sagt die nun Leitende Polizeidirektorin. Sie lebt im Vogelsbergkreis und lernte den Beruf der Polizistin von Grund auf. Nach 34 Jahren Berufserfahrung, Führungsrollen während des Einsatzes im Rahmen des Baus der A 49, der Task Force Impfkoordination sowie in der Stabsstelle Fehler und Führungskultur wird sich Yvonne Kresse facettenreich in der Leitung der Polizeidirektion Gießen als auch in dem Polizeipräsidium Mittelhessens einbringen und als Gestalterin mitwirken und präsentieren.

Wir begrüßen Yvonne Kresse und wünschen ihr einen guten Start!

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell