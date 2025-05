POL-GI: Diebstahl an Grab - Belohnung ausgelobt + Einbruch in Getränkemarkt + Verstärkte Tür verhindert Einbruch + Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl + Arbeitsmaschinen aus Transporter geklaut

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Diebstahl an Grab - Belohnung ausgelobt

Namenstafeln an einem Grab klaute ein Unbekannter zwischen 12.5. und 19.5. auf dem Alten Friedhof. Die Tafeln aus Edelmetall entwendete der Unbekannte von der denkmalgeschützten Grabstätte Gail-Mahla. Die Stadt Gießen hat für Hinweise, die zur Klärung des Falls führen, eine Belohnung von 5.000 Euro ausgelobt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib der Namenstafeln der Grabstätte Gail machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Einbruch in Getränkemarkt

In einen Getränkemarkt in der Gießener Pforte brachen Unbekannte heute früh ein. Gegen 2.15 Uhr schlugen sie die Glastür des Marktes ein und verschafften sich Zutritt zum Markt. Sie klauten Zigaretten und flüchteten vor Eintreffen der Polizei.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Einbruch bemerkt? Wer hat die Täter im Vorfeld, oder auf der Flucht, gesehen? Sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Verstärkte Tür verhindert Einbruch

Einer zusätzlich gesicherten Haustür ist es zu verdanken, dass ein Einbrecher in Leihgestern erfolglos blieb. Der Unbekannte hebelte die Haustür auf, aufgrund einer zusätzlichen Sicherung konnte der Einbrecher die Tür jedoch nicht öffnen. Er ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Tat wurde gestern Abend gegen 22.50 Uhr bemerkt, wann genau der Einbrecher zuschlug, ist noch unklar.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Einbruchsversuch in der Beethovenstraße mitbekommen? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Gestern Abend verhinderte ein aufmerksamer Zeuge einen Fahrraddiebstahl in der Lahnstraße. Dem Mann fiel gegen 19 Uhr ein Dieb auf, der sich an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Der Zeuge informierte die Polizei, eine Streife der Polizeistation Gießen Süd konnte den Verdächtigen noch vor Ort kontrollieren. Der 31-Jährige hatte bereits einen Fahrradrahmen beschädigt, mutmaßlich wollte er auch Teile weiterer Fahrräder klauen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Dieb ein, im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Grünberg: Arbeitsmaschinen aus Transporter geklaut

In Lardenbach parkte ein Kleintransporter am Sonntag (25.5.) gegen 19.45 Uhr im Reinhard-Mölcher-Weg. Als der Nutzer am nächsten Tag gegen 9 Uhr zu seinem Piaggio zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Fahrzeug aufgebrochen wurde. Ein Dieb klaute zwei Rüttelplatten und weiteres Gerät aus dem Laderaum, er nutzte zum Abtransport vermutlich ein Fahrzeug. Um sich Zugriff auf die Werkzeuge verschaffen zu können, brach der Unbekannte das Schloss der Hecktür auf.

Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

