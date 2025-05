Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Geisterfahrer kommt Streife entgegen - Zeugen gesucht + Frau bei Unfallflucht verletzt - wichtige Zeugin mit Hund gesucht

Gießen/A485: Geisterfahrer kommt Streife entgegen - Zeugen gesucht

Allein dem Zufall ist es geschuldet, dass heute früh auf der Autobahn 485 niemand schwer verletzt oder gar getötet wurde. Zwischen dem Gießener Südkreuz und der Anschlussstelle Gießen Grünberger Straße war ein Falschfahrer unterwegs. Einer Streife der Autobahnpolizei fiel der Geisterfahrer um 0.23 Uhr selbst auf, als er den Beamten zwischen Linden und dem Gießener Südkreuz entgegenkam. Die Beamten wichen aus und veranlassten sofort Warnungen an den nachfolgenden Verkehr. Die Streife fuhr sodann von der Autobahn ab und in Gegenrichtung auf, um die Verfolgung auf der richtigen Fahrbahnseite aufzunehmen. Die Streife konnte zum Geisterfahrer aufschließen, trotz Blaulicht, Sirene und Ansprachen über Lautsprecher machte der Mann am Steuer jedoch zunächst keine Anstalten, zu stoppen. Er fuhr in falscher Richtung bis zur Anschlussstelle Grünberger Straße und wendete dort plötzlich und fuhr, nunmehr in der richtigen Fahrtrichtung, davon. Am Steuer saß ein Mann, der etwa 25-30 Jahre alt ist. Er hatte eine helle Hautfarbe, kurze, braune Haare die im Stirnbereich ausgefranst schienen und ein rundlich erscheinendes Gesicht. Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu seinem Antreffen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Geisterfahrer in seinem weißen Kia mit Frankfurter Kennzeichen gesehen haben. Wer kann Hinweise zum Mann am Steuer geben? Wer wurde gefährdet? Wer kann Angaben dazu machen, wohin der weiße Kia fuhr, nachdem er gewendet hatte?

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010.

Gießen: Frau bei Unfallflucht verletzt - wichtige Zeugin mit Hund gesucht

Eine kleinere, blonde Frau mit Hund suchen Unfallfluchtermittler der Gießener Polizei als wichtige Zeugin. Die namentlich nicht bekannte Frau soll Zeugin eines Unfalls im Wellersburgring gewesen sein, der sich gestern zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr ereignet haben soll. Demnach streifte dort ein weißer, kleiner PKW eine 52-jährige Fußgängerin. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Das Auto stoppte kurz, fuhr dann aber einfach davon. Die beschriebene Zeugin half der 52-Jährigen auf und ging dann weiter.

Die Ermittler bitten Zeugen und insbesondere die Frau, die der Verletzten aufhalf, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

