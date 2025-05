Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrecher in Wißmar + Fahrradcodierung + Eigentümer von Diebesgut gesucht

Gießen (ots)

Wettenberg: Einbrecher in Wißmar

Irgendwann im Zeitraum zwischen 12. und 28. Mai verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Magdeburger Straße. Er brach ein Fenster auf und durchsuchte die Wohnräume des Hauses. Neben etwas Bargeld erbeutete der Unbekannte Schmuck, darunter auch Eheringe. Er entkam unbemerkt, die Ermittler suchen nun Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zeitraum bemerkt haben.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Fahrradcodierung am 6.7.

Die Polizei bietet am 6.7. zwischen 12 Uhr und 16 Uhr eine Fahrradcodieung bei der Freiwilligen Feuerwehr Nonnenroth (In den Gärten 34) an. Eine Anmeldung zur Codierung ist nicht erforderlich. Interessierte werden gebeten, einen Eigentumsnachweis mitzubringen, bei E-Bikes zusätzlich (falls möglich/vorhanden) den Schlüssel zur Entnahme des Akkus. Eine Codierung von Fahrrädern mit Carbonrahmen ist nicht möglich.

Gießen: Eigentümer von Diebesgut gesucht

Ermittler der Gießener Kriminalpolizei durchsuchten kürzlich in einem Strafverfahren anlässlich eines Eigentumsdeliktes eine Wohnung im Gießener Stadtgebiet. Dabei stellten sie weitere Gegenstände sicher, die mit dem eigentlichen Verfahren nicht im Zusammenhang stehen. Die Ermittler gehen aktuell jedoch davon aus, dass es sich um zuvor ebenfalls gestohlene Gegenstände handelt. Bislang konnten die vielen sichergestellten Gegenstände, u.a. Becher, Uhren und Schmuck, keiner Straftat zugeordnet werden. Die Gegenstände sind mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum zusammengetragen und sortiert worden, sodass die Tatzeit auch mehrere Jahre zurückliegen könnte.

Aufgrund der Vielzahl der Bilder ist eine Gesamtübersicht auf der Internetseite der Polizei unter https://k.polizei.hessen.de/1104152444 einsehbar. Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer kann die abgebildeten Gegenstände zuordnen? Wem gehören die Gegenstände? Wer kann Hinweise zu Straftaten geben, bei denen die Gegenstände gestohlen wurden?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

