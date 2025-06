Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Durchsuchungen und Festnahmen in Gießen

Gießen (ots)

+++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen +++

Durchsuchungen und Festnahmen in Gießen:

Am gestrigen Dienstag (03.06.2025) wurden durch Beamte der Gießener Kriminalpolizei, unterstützt von Beamten des Hessischen Präsidiums Einsatz, Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt 7 Objekten in Gießen vollstreckt. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte an den Maßnahmen beteiligt, darunter auch hessische Spezialeinheiten.

Den insgesamt 5 Beschuldigten, bei denen es sich um marokkanische, algerische und afghanische Staatsangehörige handelt, wird u.a. vorgeworfen, seit mehreren Monaten insbesondere im Bereich der Gießener Innenstadt ihren Lebensunterhalt mit dem schwunghaften Handel von Betäubungsmitteln (vor allem Kokain) in nicht unerheblichen Mengen bestritten zu haben. Im Rahmen der zuvor akribisch vorbereiteten und zeitgleich durchgeführten Maßnahmen konnten die Ermittler am Dienstag Kokain und Cannabis in nicht geringen Mengen, diverse Handelsutensilien, 27.000,00 Euro Bargeld, gefälschte Pässe, diverse Waffen und waffenähnliche Gegenstände, darunter eine scharfe Schusswaffe samt dazugehöriger Munition sowie einen Transporter mit Hehlerware sicherstellen.

Nachdem die zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Gießen am heutigen Vormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen gegen 4 Beschuldigte Haftbefehle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen hat, befinden sich diese nunmehr in hessischen Justizvollzugsanstalten.

Volker Bouffier, Staatsanwalt und stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

