POL-EU: Info-Veranstaltung "Sicherheit im Alter"

Blankenheim (ots) - Am heutigen Dienstag (6. August) wurde gegen 3.18 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Ahrstraße in Blankenheim eingebrochen. Zwei vermummte Unbekannte hebelten dazu die Fensterfront aus dem Rahmen. Aus dem Schaufenster entwendeten die Unbekannten eine bisher unbekannte Anzahl an Trauringen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem Pkw in Richtung der Bahnhofstraße. Bei dem Fluchtfahrzeug ...

mehr