POL-GI: In Einfamilienhaus eingestiegen + Einbruch in Bürgerhaus scheitert + Unfallfahrer flüchtet

Gießen: In Einfamilienhaus eingestiegen

Ein Einbrecher drang im Zeitraum zwischen Mittwoch (4.6.), 17 Uhr und Freitag, 1.05 Uhr, in ein Haus in der Walter-Süskind-Straße ein. Der Unbekannte begab sich zunächst auf das Grundstück und machte sich an der Terrassentür des Einfamilienhauses zu schaffen. Er brach die Tür auf und durchsuchte die Wohnräume. Der Kriminelle erbeutete u.a. eine Digitalkamera und ein Objektiv. Er entkam unbemerkt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges zwischen Mittwoch und Freitag bemerkt? Sind im Umfeld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Bürgerhaus scheitert

Erfolglos blieb ein Unbekannter bei seinem Versuch, zwischen Mittwoch (4.6.), 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, in das Bürgerhaus Klein-Linden einzudringen. Der Einbrecher machte sich an zwei Türen zu schaffen, es gelang ihm aber nicht, sich Zugang zum Gebäude in der Straße Zum Weiher zu verschaffen. Der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Unfallfahrer flüchtet

Mittwochabend (04.06.2025) war ein VW-Fahrer mit seinem Golf auf dem Steinberger Weg in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er gegen 23:15 Uhr nach links auf den Schiffenberger Weg einbog, übersah er einen aus Gießen kommenden und in Richtung Lich fahrenden Ford. Im Kreuzungsbereich krachte er in den vorfahrtsberechtigen schwarzen Fiesta. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Ford und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfallfahrer stieg verletzt aus seinem VW aus und flüchtete in Richtung Universität. Noch in der Nähe nahmen alarmierte Polizisten den Flüchtigen, einen 19-jährigen aus dem Landkreis Gießen, fest, als er gerade in das Auto eines hinzugerufenen Freundes steigen wollte. Rettungskräfte brachten ihn, sowie den verletzten 20-jährigen Ford-Fahrer in Krankenhäuser. Den Führerschein des Unfallfahrers stellten die Beamten sicher. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 22.000 Euro. (KM)

