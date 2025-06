POL-PDNW: Sachbeschädigung an Gartenzaun

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 26.06.2025 auf den 27.06.2025 besprühten Unbekannte einen, in der Branchweilerhofstraße, geparkten Lkw mit Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/W. Sebastian Katzenberger Telefon: 06321 ...

